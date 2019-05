5 situaciones con las que te identificarás si no ves ‘Game of Thrones’

Es domingo por la noche y todo parece tan silencioso y desolado. Es "la hora de Game of Thrones", ese momento cuando ves las redes sociales llenas de fotos de tus amigos reunidos, esperando ansiosos el nuevo episodio. Incluso hay bares y restaurantes locales que ofrecen promociones especiales para disfrutar de la serie. ¿Qué rayos está ocurriendo?

Al parecer, todo el mundo está inmerso en el mundo GOT, como si se tratase de un partido de futbol durante el Mundial. Han sido 8 años intensos de espera para esta temporada, la "más épica", según dicen. Por lo que he escuchado, es una serie que está muy bien escrita y dirigida, que el arte es fabuloso y que los actores son los mejores que pudieron elegir. Sé que hay una serie de escenas de sexo, incesto y sangre…sin embargo, eso de lo medieval no es para mí.

Hoy, no ver "GOT" te pone fuera de todo y si estás como yo, seguro podrás relacionarte con estas situaciones.

Todos te dicen que no eres más especial por no verla, que le des una oportunidad.

Los fans de Game of Thrones son como una secta. No hay persona que la vea que no te diga "Deberías ponerte al día " o "¡Deberías verla!. Aunque lo he intentado, no logro ver un capítulo sin perder la concentración y ya que son 80 capítulos de 65 minutos cada uno, ya es demasiado tarde para ponerme al corriente y entrar en la fiebre del Juego de Tronos. Es decir, apenas tengo suficiente tiempo libre en mis días para ducharme como para sentarme 24/7 a verla. ¡Perdón!

Las redes sociales dejaron de ser divertidas porque están llenas de memes que no entiendes.

¿Acaso todo el mundo ve GOT? ¿En dónde quedaron los videos de gatitos o los tests de qué sabor de helado eres? Instagram se llenará de memes que no entenderás. Facebook se llenará de estados con impresiones del capítulo del domingo. Twitter explota con hashtags con nombres extraños alusivos a la serie. Es una sensación entre frustración y rabia por no entender y por no poder ver otra cosa.

NO PUEDES SOLO VER UN EPISODIO ALEATORIO.

Suponiendo que de pronto te interesa y quieres "ponerte al corriente", no hay forma de que veas episodios aleatorios y le entiendas a la historia. No puedes simplemente sentarte y disfrutar de un episodio de la nada. A diferencia de seres como Black Mirror, Seinfeld o hasta Los Simpsons. No, no con las 15 historias diferentes que se entremezclan en un momento dado durante un episodio regular de "Thrones". Además, a estas alturas, no generarías empatía con ningún personaje como lo hicieron los fans.

Ninguno de tus amigos está disponible el domingo por la noche

No importa si se desata el apocalipsis zombie, ninguno se enteraría porque todos estarán viendo la el capítulo del domingo. Todos estarán demasiado ocupados reuniéndose con el resto para disfrutar del "mundo de Tronos". Por supuesto, tu no podrás ser parte de ninguno de sus planes así que sólo los verás reunirse y tener sus chistes locales.

No entiendes de lo que otros hablan el lunes por la mañana

Es inevitable sentirte fuera de lugar cuando todos están en algo en lo que tú no. Los lunes pueden volverse por demás tediosos cuando todos llegan a recapitular sus escenas favoritas y teorías más locas sobre los personajes. Es mucho más molesto porque la gente suena como si estuvieran hablando un idioma completamente diferente.

“Oh, Dios mío, Arya Stark…estuvo increíble…yo creo que ella es la reencarnación de…","La batalla de Winterfell estuvo muy loca, no esperaba eso" —WHAAAT? Ni modo, ya llegará el momento en que puedas ser parte de una moda y te apliques todo lo anterior a alguien que está fuera "de onda".

