"El tamaño sí importa": la confesión de Daniella Chávez que sacó aplausos en redes sociales

Una profunda reflexión fue la que hizo la modelo Daniella Chávez en su cuenta de Instagram, en donde posee más de 11 millones de seguidores.

En ella, habló sobre los estereotipos sociales y cómo estos la han afectado a lo largo de su vida. Sin embargo, realizó una inesperada analogía con la que sacó aplausos en la red social. Y es que al inicio de su publicación preguntó: "¿El tamaño importa?".

"Siempre nos enseñaron desde pequeños a encajar en una sociedad que se se rige por un conjunto de reglas (culturales, religiosas, etcétera). Comencé a crecer y vivía la vida que los demás querían, porque si no lo hacía, la sociedad me rechazaría. Desde muy pequeña me sentí hipócrita. Yo desde muy niña fui desinhibida simplemente porque lo encontraba muy natural y normal, cosa que los demás lo encuentran terrible, pero no quería seguir mintiéndome", comenzó diciendo.

"Mucha gente se miente por no aceptarse tal como es, muchas mujeres prefieren insultar a una mujer que se siente segura y que logró hacer la vida que ellas quizás no se atrevieron a vivir. Hay una pregunta que siempre se hacen las mujeres: ¿el tamaño importa? Y quiero responder eso, aunque no es lo que esperan. El tamaño sí importa! El tamaño de tu seguridad como mujer es lo más importante de tu vida. Yo por muchos años me enfrente a las críticas y al rechazo de la sociedad. Me quitaron muchas cosas y oportunidades, pero lo que jamás lograron quitarme fue mi seguridad y mi forma de ver la vida. No juzgo y no me importa lo que haga la que está a mi lado. Ella no es mi competencia, jamás podré competir con una compañera!", señaló Daniella Chávez.

Su reflexión fue bien recibida por sus seguidores, y especialmente por las mujeres, quienes le demostraron su apoyo en los comentarios. "Una tiene que ser como es y no andar buscando agradar a la gente, cuando una brilla por luz propia. Obviamente al resto le molesta. Cariños linda", dijo una. "Amada reflexión", escribió otra.

