Los looks de Adamari López más impresionantes que callan a quienes la critican

El estilo de Adamari López

Adamari López es una de las conductoras más queridas, pero también una de las más criticadas. En su temprana juventud ella era una actriz muy delgada, pero conforme pasaron los años su cuerpo se transformó.

Después de enfermedades, un embarazo, y demás situaciones, la boricua no recuperó jamás sus medidas. Ella se robó el corazón de todo América Latina por su gran carisma, su bondad, y su talento.

Probando así que no necesitas una figura esbelta para lograr grandes cosas. Adamari ha sido muy atacada porque consideran no tiene un buen estilo para vestir. Estos looks harán que cambies de opinión.

1.- Un estilo que favorece su tipo de cuerpo

Ese corte en los hombros, y el tejido de la playera la hace ver más estilizada. Es uno de los atuendos más alabados por los fans.

2.- El blanco siempre es aliado

Un hermoso vestido blanco suelto, con arreglos dorados, y el cabello suelto. ¿Cómo puedes criticar algo así? ¡Luce hermosa!

3.- El básico blanco y negro

No hay nada más básico en el mundo de la moda que la combinación negro con blanco.

4.- Todos podemos usar un jump suit

Muchos dicen que si eres más "rellenita" no puedes usar estos modelitos. Adamari demuestra lo contrario con este atuendo. Luce hermosa sus curvas, su sonrisa enamora, y simplemente se ve ¡perfecta!

5.- El blanco es el color de Adamari

La boricua sabe explotar el blanco, y es uno de los colores que más realzan su tono de piel.

6.- Diseños para el calor

Este es un básico cuando hay calor, y ella da lecciones sobre cómo usarlos.

7.- No puede faltar un vestido

Un hermoso verde esmeralda, con una correa en la cintura. No hay nada más perfecto que este diseño. ¡Bravo Adamari!

