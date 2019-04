"Vieja amargada": el duro descargo de Oriana Marzoli tras ser comparada con Aída Nizar

Sin duda, una de las mujeres más polémicas de los realitys chilenos es la venezolana Oriana Marzoli. La modelo se hizo conocida durante su participación en Doble Tentación, y rápidamente llamó la atención por su actitud deslenguada y las controversias que protagonizó. Pero ahora, fuera de la pantalla, sigue dando de qué hablar, y es que recientemente hizo un descargo en contra de la integrante de Resistiré Aída Nizar.

A través de su cuenta de Instagram, la ex de Luis Mateucci se refirió a la mordaz participante del reality de Mega, a quien la han comparado con ella en más de una ocasión debido a los comentarios que realiza en torno a sus compañeros.

Esto la condujo a publicar un video en las historias de la red social, en donde la atacó sin filtros. "La ‘chacha’ esta de Aída casi le pega a una chica. Me compadezco de la chica, pobrecita, porque esa la vieja amargada es asquerosa. Asco", partió diciendo.

Además, aclaró que Aída no parece su versión mayor, como muchos han señalado. "Ni voy haciendo el ridículo metiéndome en la Fontana di Trevi para que me enfoque una cámara, ni me voy estrellando con motos para que me enfoque una cámara", añadió.

También explicó que ella prefiere vivir su vida "normalita, sin problemas y si soy más anónima mejor. Yo por la calle bajo perfil, no me gusta que todo el mundo me esté viendo".

"Esta señora siempre busca ser el foco de atención, a mí eso me da vergüenza ajena. Yo soy poca atención porque yo lo valgo y brillo por mí misma, sin falta de hacer el ridículo como lo hace esta vieja amargada", finalizó Oriana Marzoli.

