Hailey Baldwin estalla en redes sociales por rumores sobre amor entre Justin Bieber y Selena Gómez

Las teorías que señalan que Justin Bieber sigue enamorada de su exnovia, Selena Gómez no han parado incluso después de que el cantante se casara con la modelo Hailey Baldwin, quien ahora se muestra cansada de los comentarios negativos y ha empezado a responder enfurecida.

Cada movimiento de Bieber es evaluado por todos sus fanáticos y lo relacionan con la que fue su novia durante años. El fin de semana, justo esto fue lo que ocurrió.

El intérprete de “Sorry” publicó un video en el que se burlaba de un medio por divulgar una noticia falsa acerca del supuesto embarazo de Hailey Baldwin, sin embargo, lo que todos notaron fue el historial de búsqueda que salía a un lado de la pantalla de la laptop de Bieber.

I wish people didn’t have to be so cruel on social media. People are awful to you, and then wonder why you get defensive?

— Hailey Bieber (@haileybieber) April 27, 2019