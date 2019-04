EN FOTOS La fiesta de cumpleaños que Adriana Barrientos le celebró a su perrihija Asia

View this post on Instagram

Con mis invitados ! Y todas las cosas ricas de mi cumple @provenzalchic por sus bellos muebles de candy bar. @decocherry.cl por plasmar cada detalle en su papelería (topper, cajitas de regalo, banderines, letreros) @englobando_eventos por la belleza de su arco de globos @fotografia.kubota por todo lo increíble que estaremos subiendo. @postresenshots y sus deliciosos mini postres para los acompañantes humanos. @le_perro_cosmetica por los recuerdos a los invitados. @festin_canino_spa a cargo de todo el candy bar perruno.