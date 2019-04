Justin Bieber y Hailey Baldwin se burlan sobre los rumores de embarazo

Justin Bieber tiene una cosa que decir: "Wow". Al parecer, la estrella del pop se sintió decepcionado cuando él y su famosa esposa Hailey Baldwin se enteraron de un nuevo titular que afirma que no solo está embarazada la modelo, sino que el actor la abandonó.

"¿Cómo te atreves a salir conmigo y con mi panza muy embarazada? No", dijo Hailey sarcásticamente en el fondo de un video que el cantante compartió en Instagram.

Check out Justin Bieber’s comments about his Instagram Story that he posted earlier today: pic.twitter.com/UxZPmMzutV

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) April 26, 2019