VIDEO: Taylor Swift estrena su nuevo tema ‘ME!’ con un clip lleno de pistas y fanáticos enloquecen en las redes

Taylor Swift regresó con su nuevo sencillo ‘ME!’, acompañado de un video musical lleno de colores y una gran variedad de pistas que enloquecieron a los fanáticos en las redes sociales, quienes especularon acerca de los próximos pasos de la cantante y futuras producciones.

La nueva canción representa un gran cambio en el estilo de la cantante. En lugar de predominar el blanco y el negro como en su tema anterior ‘Look what you made me do’, este clip está lleno de colores diversos.

Taylor Swift dejó sorpresas para sus fanáticos

Al igual que en la ocasión anterior esta vez puede verse a una serpiente que aparece en medio del video.

La propia Taylor confirmó que apiló a propósito el video “ME!” con ‘huevos de Pascua’ para que los fanáticos los encontraran, y dijo en un chat en vivo de YouTube: “Muy bien, con respecto a los huevos de Pascua. Hay muchos de ellos en este video. Algunos lo descubrirán de inmediato y otros se tomarán un minuto para revelar su significado (por qué estoy hablando como un hechicero)", dijo la cantante.

Los ‘haters’ acaban con la paciencia de Hailey Baldwin y se defiende en Instagram Criticaron la fortuna de su esposo Justin Bieber

Un ejemplo de estas pistas es que Taylor hizo un punto de referencia a ese momento icónico cuando estaba "muerta" y no podía atender el teléfono en su nuevo video con un teléfono rosa brillante que es exactamente el mismo estilo que el del video de "Reputación".

Te mostramos en video: