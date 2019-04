El programa de entretenimiento del canal 1, 'Lo Sé Todo', al parecer estaría pasando por un momento difícil. ¿Pelea entre presentadoras del programa 'Lo Sé Todo'?

Luego de la salida de Sara Uribe, Marbelle y Elianis Garrido han tenido que acomodarse a los constantes cambios. Primero, Elizabeth Loaiza estuvo compartiendo set, no obstante sus compromisos externos (como modelo) impidieron que continuaron.

Posteriormente, llegó c quien se encuentra actualmente con el grupo. No obstante, parecer que las relaciones entre las presentadoras no son color de rosa.

Luego de poco más de un año del programa Marbelle y Elianis han logrado forjar una relación estrecha, pese a que las dos se desempeñan en cosas diferentes. La capitalina, sigue haciendo su música, y la barranquillera con sus presentaciones en teatro y su carrera actoral.

Sin embargo, Alejandra no ha podido entrar en la misma dinámica de sus compañeras. Así lo expresaron algunos televidentes en una de las recientes publicaciones que hicieron en el Instagram del programa.

¿Pelea entre presentadoras del programa 'Lo Sé Todo'?:

"La verdad se super nota la poca empatía que hay entre Elianis y Marbelle con Alejandra, se supone que esto es un programa de entrenamiento, los problemas o raye entre ustedes tiene que arreglarlos o hacer una nota sobre ello", "Es mi impresión o me parece que a Marbelle y a Elianis no les cae bien la presentadora Alejandra , se nota que no tienen química entre ellas en las cámara", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

Incluso, un usuarios de la red social insinuó que tanto la cantante como la actriz son así con todas las que llegan a acompañarlas.

"Ellas son así con todas las presentadoras nuevas, recuerda que en ese mundo de la farándula se maneja mucha hipocresía", escribió.

Por ahora ninguna de las involucradas se ha pronunciado al respecto.

