Hijo del actor Eugenio Derbez aclaró su incidente con la policía

José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, acaparó recientemente los chismes de la farándula, luego que se conociera que fue detenido por unos agentes policiales, en altas horas de la noche y luego de festejar por lo alto su cumpleaños número 27, el pasado 14 de abril. Incluso se llevó a decir que el actor manejaba en estado de embriaguez y poseía estupefacientes.

La verdad ya salió a la luz pública y el propio José Eduardo Derbez aclaró toda la situación, luego que la noticia corriera como pólvora. El actor de “La Parodia” relató que ese día se dirigía a altas horas de la madrugada a su casa, acompañado por dos escoltas, quienes se pasaron un alto, lo que causó que fueran detenidos por la policía.

Aseguró que él no manejaba el vehículo donde se desplazaba. Contó que La zona por donde circulaban es conocida porque los altos índice de asaltos, así que para no arriesgarse a ser víctimas de la delincuencia, el piloto “prefirió no detenerse”.

José Eduardo Derbez aclaró que, a pesar de que él no era responsable de lo sucedido, pues uno de sus empleados era quien manejaba el vehículo, tuvo que bajar del auto y hablar con la Policía para solucionar el incidente.

“Yo salí del (restaurante) Nopalito, ya me dirigía a mi casa, iba mi chofer manejando y una patrulla nos hace el alto, de hecho, estábamos en Periférico no había altos ni nada de ese tipo de cosas. Nos detiene la patrulla, mi chofer pregunta cuál es la razón y nos explicaron que últimamente había bastantes secuestros en esa zona y que era una revisión de rutina y eso fue todo”, explicó.

El actor dijo que la situación no pasó a mayores y que todo terminó en una divertida anécdota. “Al final me terminé hasta tomando fotos con los policías y todo normal, pero se hizo todo un rollo que no fue así”, dijo.

Critican a Eugenio Derbez por querer más a Vadhir y a Aislinn que a José Eduardo Creen que es demasiado simple con su hijo José Eduardo.

Te recomendamos en video: