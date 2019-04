Justin Bieber busca a Selena Gómez en Google y accidentalmente lo publica en Instagram

Justin Bieber sigue dándole razones a sus fanáticos para pensar que continúa enamorado de Selena Gómez. Ahora quedó en evidencia que el cantante le sigue el rastro a su exnovia, pues, sin querer publicó un video en el que accidentalmente se alcanza a ver el nombre de la exactriz de Disney en sus búsquedas recientes de Google.

Esta vez el interprete de What Do You Mean? publicó un insta story en el cual trataba de burlarse de un medio de comunicación que escribió su apellido mal (Beiber en lugar de Bieber).

Sin embargo, esta publicación salió de patas arriba, pues sus fans se dieron cuenta que en el video aparecían sus búsquedas de Google y dentro de la cuales se podía ver que el cantante había buscado la presentación de Selena con Ozuna, Cardi B en Coachella.

Justin Bieber está agotado de los comentarios que dañan su relación

Check out Justin Bieber’s comments about his Instagram Story that he posted earlier today: pic.twitter.com/UxZPmMzutV — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) April 26, 2019

Los fanáticos enloquecieron y empezaron a especular sobre los sentimientos del intérprete, quien se encuentra casado con la modelo Hailey Baldwin.

Bieber se mostró disgustado y agotado por los comentarios y pidió a sus seguidores que dejaran de hacer historias donde no las hay. Además, explicó que su esposa y él habían buscado el video de su presentación en Coachella junto a Ariana Grande, pero al finalizar el clip se reprodujo automáticamente la presentación de su ex.

Te mostramos en video: