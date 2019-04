Maisie Williams revela todos los detalles sobre la escena sexual de Arya Stark en 'Game of Thrones'

El momento más impactante de Game Of Thrones, temporada ocho, episodio dos, no tuvo nada que ver con dragones o acero Valyrian o reclamos del Trono de Hierro. La última noche antes de la batalla con el Rey Nocturno y el ejército de los muertos, Arya Stark decide que le gustaría perder su virginidad frente a la posibilidad de sufrir una muerte horrible.

Fue un momento que sorprendió (y dividió) a los espectadores, y a la misma actriz Maisie Williams

La nominada a los premios Emmy transmitió todo a Entertainment Weekly sobre la controvertida escena, desde cómo se le reveló por primera vez hasta la torpeza de la filmación.

Básicamente, la escena fue la primera lectura de Maisie de toda la temporada, gracias a la mejor amiga Sophie Turner.

Sansa aparentemente lee a toda velocidad porque llamó a su futura dama de honor apenas unas horas después de recibir los guiones para dirigir su atención a los bits más atractivos. Sophie recuerda:"Llamé a Maisie y dije: '¿Ya lo has leído?' Y ella es como, 'Estoy a mitad del episodio uno'. Y estoy como: 'Esta escena, esta página, léala! ¡Esto es increíble! ' Ella estaba muy feliz."

Sophie Turner estaba feliz por Arya Stark

Maisie recuerda: "Sophie dijo: 'Hagas lo que hagas, debes saltarte este episodio, esta escena primero'. Así que acabo de leer eso y fue prácticamente todo lo que sabía sobre toda la temporada".

La escena fue una gran sorpresa, Maisie sinceramente pensó que era una broma práctica hecha por David Benioff y Dan Weiss , quienes antes habían enviado a sus actores páginas falsas, como decirle a Kit Harington que su hermosa cara iba a quedar mutilada en la primera temporada. .

Maisie dice: “Al principio, pensé que era una broma. Yo estaba como, 'Yo, buena'. Y [los showrunners estaban] como, 'No, no hemos hecho eso este año”.

Maisie tiene 22 años. Ella es una mujer adulta y una actriz consumada. Pero ella también fue elegida para el programa cuando solo tenía 11 años. No se había registrado para la desnudez, ya que algunos actores (y extras) del programa tenían que hacerlo.

"David y Dan dijeron: 'Puedes mostrar tanto o tan poco como quieras'. Así que me mantuve bastante privado. No creo que sea importante que Arya destelle. Este ritmo no es realmente sobre eso. Y todos los demás ya lo han hecho en el programa, así que… ".

Al final, lo que los espectadores terminaron viendo fue un perfil de su busto y algo de tope superior, mientras Arya se desnudaba, y se dejó el foco en Gendry, sin darse cuenta de los aspectos traviesos, sino que se centró en las muchas cicatrices de Arya.

Te mostramos en video: