6 películas de Netflix para recordar a tu ex y dar gracias que ya se fue

Nuestra vida está llena de recuerdos románticos. Algunos momentos son buenos y otros terminaron mal porque esa persona que amábamos ya no está a nuestro lado. Los ex siempre formarán parte de la vida de todos, pero hay veces que se da gracias porque ya no está a nuestro lado.

Te presentamos 6 películas de amor y desamor de Netflix que traerán a tu memoria las relaciones pasadas y, sin importar que se trate de un capítulo cerrado en tu vida, seguramente despertará sentimientos.

1. Feliz aniversario

Justo el día de su tercer aniversario, una pareja se plantea si debe seguir junta y hace una retrospectiva de su relación. Se dan cuenta que las personas cambian y, a veces, la magia de los primeros meses se pierde por la monotonía.

2. Año bisiesto

Anna elige el 29 de febrero para proponerle matrimonio a su novio porque está desesperada por casarse y cree que él es el amor de su vida, pero todo cambia cuando conoce a un encargado de hoteles. Entonces se da cuenta de que lo que creía querer tal vez ya no la haga feliz.

3. Amor mío

Cuando Tony es ingresada en un centro de rehabilitación tras sufrir un grave accidente, reflexiona sobre el complicado romance que vivió con Gregorio. Se pregunta por qué se aman y cómo fue capaz de ceder ante una pasión tan destructiva llena de celos, infidelidades y humillaciones.

4. Blue Valentine

Cuando se conocieron, Dean y Cindy nadaban en amor, pero con el tiempo se hartaron y están dispuestos a herirse el uno al otro. Después de algunos años de casados, su vida familiar parece más una pesadilla.

5. Luto

Es el retrato de una relación que se deteriora irremediablemente con el paso del tiempo. Luisa y Tomás son la típica pareja que no escucha las señales de alarma y prefieren ignorarlas con tal de que la relación funcione sin saber que el desengaño puede ser atroz.

6. Seis años

El amor de una pareja aparentemente ideal comienza a desmoronarse y se convierten en un par de jóvenes inestables y violentos. Pasaron de vivir un amor de ensueño a discutir, gritarse y engañarse todo el tiempo.

