Así es como Zuria Vega se prepara para despedir su pancita de embarazo

Zuria Vega sin duda se ha convertido en una de las famosas mexicanas favoritas de la audiencia por su carisma y talento. Pero además de encantar al público con sus actuaciones, también lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde comparte sus proyectos pero sobretodo, sus hazañas como mamá.

La actriz se ha sincerado con sus fans en varias ocasiones sobre los cambios de su cuerpo con el embarazo, los preparativos para recibir al bebé y hasta el proceso de adaptación de la pequeña Lúa.

Cada mujer vive de forma diferente la llegada de un bebé, no importa si es el primero o el segundo, la experiencia siempre es diferente. Puede llegar a ser abrumador y al mismo tiempo una mezcla de emociones ante la expectativa del parto. Son tantas cosas que preparar en casa, en el trabajo y en la familia pero sobretodo a nivel emocional.

Por ello, Zuria compartió un video muy especial en el que narra todo lo que está viviendo a nivel emocional.

"Nuestra dinámica no va a ser la misma. Mi bebé ya no va a ser mi bebé, ahora va a ser la hermana grande. A veces la veo muy crecida, otras veces muy chiquita; a veces la veo muy independiente y otras veces muy pegada a mí"

Todo en esta vida es un ciclo, terminar uno, es difícil, pero es importante cerrarlo, para comenzar uno mejor.. Cada persona tiene sus propios mecanismos para afrontar este tipo de situaciones y tener un bebé implica grandes cambios para todos. Sin embargo, la actriz dejó claro que dentro de todo el nerviosismo, es muy importante mantener serenidad y consciencia para que la transición sea lo más tranquila posible para todos y así vivir el momento al máximo.

"Ya me siento lista. No lloro de tristeza, es la sensación de finalizar una etapa y de empezar una nueva yo, una nueva dinámica familiar. Me emociona de sobremanera el parto. Estoy disfrutando el proceso. Me ilusiona mucho el parto y lo estoy disfrutando mucho"