Santiago Tupper tras sorpresiva muerte de Alonso en Verdades Ocultas: “Es oficial, Alonso is dead”

Muchos seguidores de la Teleserie chilena Verdades Ocultas tienen la esperanza que Alonso, interpretado por el actor Santiago Tupper regrese a la vida, pero él mismo se encargó de bajarlos de esa nube con un mensaje publicado en su cuenta en Instagram.

santupper "Fuiste bueno Alonso", "Por qué te moriste Alonso? ", "Apuesto a que revives Alonso".. Y así muchos mensajes que me llegan..

Ya es oficial, Alonso is dead ⚰️🤷🏻♂️

Fue lindo mientras duró 🙏

–

Sepan eso sí, aquellos a los que les gusta ver a sus actores favoritos, que no solamente nos pueden ver en TV, también hacemos TEATRO 🎭 y ahí sí que podemos compartir!

Hecha la invitación entonces, si echan de menos a Alonso, vengan a conocer a Osvaldo en @yundianicosefuechile

–

Agradecido de todos sus comentarios y el cariño de siempre ✌️

–

Agradecido también de @pipearratia por su invitación y permanente preocupación. Por su puesto también a todos los que trabajan haciendo #verdadesocultasmegapor su entrega, se les extraña!!