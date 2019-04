Selena Gómez habla sobre su terapia y revela por qué no le gusta que la llamen “bonita”

Selena Gómez se está tomando un descanso del foco de atención e incluso ha limitado su tiempo en las redes sociales, solo ha actualizado su Instagram cuando tiene un nuevo proyecto en las obras o una ‘selfie’ de fuego, mientras Justin Bieber habla sobre cómo aún tiene amor por ella .

Pero la cantante dio su primera gran entrevista del año para el podcast Dream It Real de Coach. En ella, se mostró sincera acerca de ser fiel a sí misma, ir a la terapia, por qué no quiere que la llamen bonita y cuándo sus fans pueden esperar su nuevo álbum.

Selena Gómez desea que alguien la ame sinceramente

Selena aseguró que no le gusta que las personas se centren demasiado en su apariencia. Ella agregó: "Realmente no aprecio que las personas me juzguen por mi apariencia o algo así… Me siento halagada cuando tal vez los chicos dicen, 'Eres bonita'. Lo soy, pero me encantaría que alguien me amara por la persona que soy".

Tambien dijo que una de las maneras en que trata de mantener una mentalidad saludable es cerrar la sesión de Instagram, ya que existe una gran cantidad de anuncios de vitaminas para el cabello y el té. "No es tan saludable estar en esto todo el tiempo porque me di cuenta, me deprimí un poco al ver a estas personas que se ven hermosas y sorprendentes, y me deprimiría mucho, así que creo que tomar descansos es realmente importante", explicó.

Una de las mejores maneras en que Selena ha podido mantenerse saludable es acudir a la terapia, que admitió que es difícil pero sorprendente y la ha ayudado a comprender su infancia.

