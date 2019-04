¿Quién es la novia de Camila Recabarren?

View this post on Instagram

Que es el amor ? Existe ?… que alguien me explique por favor 🥺 lo de mi hija lo supera todo… pero en una pareja no se si creer 🤷🏻‍♀️ y si mejor me quedo sola nomás con mi bebé 🤷🏻‍♀️ y me dejo de webear 😟 vez que intento algo me da paja los altos y bajos, siendo que con mi hija todo es felicidad… entonces por eso me cuesta poder abrirle la puerta al amor 💔 corazón de hierro 🖤 (La foto pa linda efectos e colores nomás pa que no digan potoshopnlos qls)