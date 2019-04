Competencia para los Backstreet Boys : NSYNC está en conversaciones para reintegrarse sin Justin Timberlake

La banda de los noventas, NSYNC, podría volver a la música luego de participar sorpresivamente en Coachella junto a Ariana Grande. JC Chasez , Lance Bass , Joey Fatone y Chris Kirkpatrick están considerando una reunión sin Justin Timberlake, quien fue el vocalista principal de la agrupación, según varios informes.

A raíz de su actuación sorpresa con Ariana Grande en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de 2019, Variety informó que "hay ofertas" para que la banda se reúna. La cartelera corroboró los rumores y señaló que "el grupo y su equipo están analizando un retorno más prolongado".

NSYNC regresaría a toda máquina

Timberlake, de 38 años, fue el cantante principal de 'NSYNC desde el momento en que se formaron en 1995 hasta que anunciaron una "pausa temporal" en 2002, que resultó ser una ruptura total. Pero cuando Chasez, 42, Bass, 39, Fatone, 42 y Kirkpatrick, 47, se reunieron nuevamente en Coachella el domingo 21 de abril, para interpretar "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" de Grande y su propio éxito "Tearin 'Up My Heart", el cuarteto demostró que podían gobernar el escenario por su cuenta

"Los cuatro serían geniales" , dijo a Billboard el vicepresidente de Live Nation para la gira de Brad Wavra , quien trabajó como promotor de "NSYNC" en los años 90 y comienzos .

"No se puede negar el talento que Justin tiene, pero los cuatro juntos lo demostraron [en Coachella]: la música sonaba genial, se veían geniales, la respuesta de los fanáticos fue increíble y creo que eso sería lo mismo en todo Estados Unidos”, dijo.

