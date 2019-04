Carolina Escobar regresa a TVN luego de sufrir fractura doble al caerse de un caballo

La periodista Carolina Escobar regresó al programa 24 Horas Central transmitido por TVN luego de varios días ausente por una doble fractura producida por la caída de un caballo en una sesión de equitación, una de sus mayores pasiones.

Una doble fractura de tobillo y esguince en su pierna derecha la dejaron fuera de combate los últimos días luego que se cayera de un caballo durante una clase de equitación.

“Yo pensé que la caída había sido nada. Dos minutos y me volvía a subir. Pero mi madre, muy sabia, dijo ‘sabes qué, te voy a sacar la bota (de montar)’. Yo le respondí ‘ no, no, ya me voy a subir’. Y me la sacó y el tobillo se empezó a hinchar”, relató Escobar al diario Las Últimas Noticias.

Pero no es la primera vez que sufre una fractura, se trata de la tercera fractura de Carolina Escobar en los últimos tres años.

Carolina Escobar llegó a su trabajo como conductora con muletas y una bota ortopédica. Sus compañeros, Christian Weinborn e Iván Núñez, compartieron imágenes de su regreso.

"La mala pata" en persona a punto de ir al aire", bromeó Christian Weinborn.

Según reseña www.biobiochile.com en 2016 sufrió una lesión en el coxis al golpearse con una mesa; y en diciembre de ese mismo año se fracturó la rótula de su pierna izquierda luego de precipitarse desde una bicicleta.

