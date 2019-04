Will Smith habla del excéntrico estilo de su hijo Jaden Smith

View this post on Instagram

Father and Son💪 Will Smith and Jaden Smith🎼 . #willsmith #jadensmith #bigwilliestyle #codered #syre #ctv2 #miami #summertime #icon #batman #smithfamily #thefreshprince #djjazzyjeffandthefreshprince #actor #mc #rapper #rap #hiphop #thepursuitofhappiness #willsmithsson #hiphopisforever #oldschool #newschool #oldschoolhiphop #newhiphop #csyresmith #music #fatherandson #willandjaden #movies