Mario Casas ya no puede esconder su amor por su novia Blanca Suárez

Ella con 30 años y Mario de 32 llevan años trabajando juntos. Son ya muchas series y películas en las que los han elegido como pareja por la química innegable que logran en pantalla. Ambos gozan de una gran popularidad en España y en todo el mundo.

A pesar de los años trabajando juntos, ellos no se habían relacionado sentimentalmente hasta hace poco. Y aunque no han confirmado su relación, tampoco se han molestado en negarla. Al contrario, ya no se molestan en ser tan discretos como en un inicio.

Ellos no están escondiendo su romance y han sido captados en varias ocasiones juntos; con besos apasionados, muy de la mano, y en los mismos lugares. El chico rudo que siempre eligen como protagonista ya no puede seguir ocultando su amor por Blanca.

Ambos han subido fotografías en la playa mostrando que están juntos vacacionando. Asimismo, no puede dejar de darle like a todas las publicaciones de la artista. Continúan evitando el ojo público en su relación, pero no pueden evitar tener ciertos detalles en redes sociales.

Lo mismo sucede con ella, quien sigue todas las publicaciones de Mario Casas cuidadosamente. Aunado a las varias fotografías en donde se muestran muy, pero muy enamorados. Comprueban que a veces las historias de amor salen de la pantalla. ¡Los amamos!

