"Podríamos haberlo hecho funcionar": El mensaje de Khloé Kardashian que demuestra que sigue destrozada por Tristan Thompson

Khloe Kardashian continuó su tendencia de mensajes crípticos cuando se lanzó a su historia de Instagram para publicar otra cita que parecía sugerir lo que siente por su desordenada ruptura con Tristan Thompson.

Khloe Kardashian, de 34 años, parecía admitir a sus seguidores de Instagram que Tristan Thompson , de 28 años, no luchó por ella después de que se separaron en un post revelador el 23 de abril. Keeping Up with the Kardashians star compartió una cita reveladora sobre el amor desaparecido mal en su historia y como en muchas de sus anteriores publicaciones crípticas en el pasado, parece que se está refiriendo a los detalles de su antigua relación.

Khloe Kardashian siente que dio más de lo que recibió

"Lo más triste de nuestra historia es que podríamos haberlo hecho funcionar. Si te preocuparas por mí como yo me preocupé por ti, habrías luchado por mí, pero no lo hiciste", dice el mensaje de Khloe. "Así que está claro, tenía razón cada vez que te decía que te quería más. Siempre lo negaste y decías que me amaba más, pero supongo que ahora lo sabemos". El mensaje fue acreditado con un tiempo de "7:18 pm", por lo que no estamos seguros de si es un mensaje que la celebridad escribió en ese momento o si lo obtuvo de algún otro lugar, pero definitivamente se suma a la especulación de que la ruptura entre ella y Tristan todavía la está afectando de una manera desgarradora.

Las cosas se pusieron agrias con la relación de Khloe y Tristan en febrero, casi al mismo tiempo en los titulares por estar involucrado en un escándalo de engaño con la pequeña amiga de Khloe, la mejor amiga de Kylie Jenner , Jordyn Woods , 21.

Aunque recientemente se vio al jugador de la NBA en un video de su hija de un año, la fiesta de cumpleaños de True , Khloe ni siquiera miró a su ex y muchos de sus seguidores comentaron que definitivamente se podía sentir un poco de tensión entre los padres.

