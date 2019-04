3 claves de Selena Gómez para encontrar la felicidad después de la tempestad

Selena Gomez es sin duda una de las celebridades más queridas del espectáculo juvenil. El enorme salto que dio de "niña Disney" a una princesa del pop es muestra clara del enorme talento y potencial que tiene como artista.

Sin embargo, a pesar el éxito que ha tenido en diferentes los ámbitos de su carrera, la vida no ha sido fácil para la intérprete. A mediados del 2016 confesó que padecía lupus y que se encontraba en una dura lucha contra la ansiedad y la depresión que la obligaron a abandonar su gira y a desaparecer el ojo mediático.

Tras unos meses muy movidos entre lanzamientos musicales y eventos, Selena dio su primer entrevista del año en el primer episodio del podcast Dream It Real, donde habló sobre el impacto que tuvo Disney en la forma en que se presenta y se ve a sí misma, cómo la ha ayudado la terapia, cómo sus amigas han salvado su vida y por qué Instagram puede ser tan "poco saludable" para ella y para todos.

"He tenido buenos momentos, malos momentos, lo que sea", comenzó cuando se le preguntó qué es lo que la gente no sabe sobre ella.

Pero ¿cómo ha hecho Selena para mantener el equilibrio en su vidatras recuperarse de esos episodios de angustia y tristeza?

Mantente auténtica

Selena ha tenido que librar batallas más complicadas de lo que cualquiera podría imaginar. Entre el lupus que padece y la presión social que implica ser una super estrella, la intérprete ha tenido que aprender a no perder el piso, a mantenerse auténtica y no dejarse derrumbar por lo que otros digan. "Saber que soy digna y que soy quien soy. Creo que es importante para mí. No quiero ser nada que sólo sea un espectáculo", explicó Selena en la entrevista. Gómez admitió que estar en el canal Disney no le "enseñó" a ser pulida y perfecta. "Me enseñaron mucho sobre ser un modelo a imitar"

No hagas caso a lo que ves en Instagram

Selena podrá tener el título de una de las fotos más "likeadas" en Instagram pero lejos de ser una bendición, Instagram se convirtió en una maldición. "No es tan saludable estar todo el tiempo en eso. Me deprimí un poco al ver a estas personas que se ven hermosas e increíbles. Pero debes saber que la mayoría no es real. Y odio decir eso, no quiero ser grosera, pero es muy poco realista en muchos sentidos". Y es que las redes sociales son detonantes de inseguridades y odio, lejos de enseñar el amor propio. Ante eso, Selena ha preferido mantenerse distante y del mismo modo, ya no le preocupa como antes cómo se ve en lo que publica, pues busca mantenerse lo más real posible.

Pide ayuda

Cuando una persona padece depresión, ansiedad o simplemente está pasando por un momento difícil, es importante pedir ayuda. La cantante buscó apoyo de sus amigos y su familia, además de recurrir a terapias que le ayudaran a superar sus temores. "Mis amigos, sin lugar a dudas, me han salvado la vida en múltiples situaciones porque son honestos, aman incondicionalmente, nunca juzgan, y me dan buenos consejos". Lo más importante es recordar siempre que no estás sola.

Te recomendamos en video