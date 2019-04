El mensaje de Javiera Mena a Camila Recabarren tras 'salir del closet'

Cuando una persona toma la decisión de 'salir del closet', lo primero que agradece es el apoyo. Y este es el caso de Camila Recabarren. La famosa ex Miss Chile recibió el respaldo de la cantante Javiera Mena.

A través del Instagram, la modelo y personaje de la farándula anunció su relación con una mujer. En las redes sociales escribió: "Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres. A la cuenta de tres… 1,2,3… tortillera. Sí, pero inmensamente feliz".

La publicación superó los 400 mil 'likes' y llegó a 18 mil comentarios, siendo uno de los más destacados el de Javiera Mena. La intérprete de "Otra era" la apoyó con: "Torti Club" junto a varios emojis.

Sin embargo, aún no ha sido revelada la identidad de la mujer con la que Camila Recabarren comparte amor. Además del apoyo de Javiera Mena, se produjeron otras reacciones positivas por parte de algunos artistas. Entre ellos Pancho Saavedra, Bruno Zareti y Dani Castro.

Otros usuarios y seguidores se unieron a la noticia con sus comentarios. @fernanda.carrascomonarde expuso: "Hay que ser feliz y si lo eres lo demás no importa. Se libre, un beso Cami". Asimismo, @mariamagdalenapinelo expresó: "Cami, eres una persona valiente, auténtica, siempre te he admirado".

Camila Recabarren, de 28 años, es madre de una pequeña nacida en 2013.

