Britney Spears vuelve a sus redes tras ser internada en hospital psiquiátrico para enviar alarmante mensaje

View this post on Instagram

New pictures!! She looks completely exhausted but I'm so glad we got to see our girl again! @britneyspears #wesupportbritney #britneyspears #britney #spears #itsbritneybitch #britneybitch #barmy #britneyarmy #britneyspearssweden #pinky #livinglegend #queenofpop #britneyjeanspears #popstar #myqueen #godney #poplegend #mycrush #bs #pop #idol #britneyfan #20YearsOfBritney #wesupportbritney #welovebritney #freebritney