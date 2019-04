“Mejor de lo esperado”, estas son las primeras críticas de Avengers: Endgame

No fue lo que esperaban, sino mucho mejor. ‘Avengers: Endgame’ tuvo su premiere en Los Angeles y los fanáticos están emocionados, sobre todo, cuando los críticos ya dejaron sus primeras opiniones acerca de la película de Marvel más esperada del año.

Hasta el momento, las críticas coinciden en que el largometraje superó todas las expectativas, aunque estas ya fueran bastante altas. “Avengers: Endgame es una epopeya magistral, una verdadera culminación de 22 películas que no solo concluyen la historia, sino que la amplían. Y wow, ¡qué final!”, fue uno de los comentarios.

#AvengersEndgame is a masterful epic – a true culmination of 22 films that not only concludes the story, but expands upon it. You’ll learn more about the other movies while this one unfolds. If Infinity War is the brawn, Endgame is the brains. And wow, what an ending! pic.twitter.com/94ttBUQKJ0 — Erik Davis (@ErikDavis) April 23, 2019

Avengers: Endgame es una montaña rusa de emociones

Además, según los expertos, la película resulta una montaña rusa de emociones que se intercalan llantos y risas durante todo el audiovisual.

“No te vayas esperando la segunda Infinity War. Las dos películas son muy diferentes, pero se complementan de la mejor manera. En cuanto a qué película de MCU ver de antemano… sinceramente, todas ellas. Qué experiencia, qué logro. No voy a estropear nada en absoluto, pero diré que me reí, lloré, lloré, grité, reí, lloré otra vez y luego todo el público dio una gran ovación. Y luego volví a llorar. Estén listos, niños. Estén listos”, dijo otro de los críticos.

I just can’t remember a cinematic experience like the one I just had with #AvengersEndgame. Simply blown away. I feel like that movie was made for every Marvel fan, everywhere. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) April 23, 2019

“Imagina la mejor versión posible de #AvengersEndgame y, de alguna manera, la película aún supera todas las expectativas. Lloré 5-6 veces. Es la película más emotiva, más épica, de MCU. Un homenaje a los diez años de este universo”, comentó otro periodista.

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) April 23, 2019

