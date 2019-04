Así fueron creadas las joyas que lucieron Scarlett Johansson y Brie Larson en el estreno de Endgame

Estrellas de todo el universo cinematográfico de Marvel se vistieron de gala en el estreno de Avengers: Endgame, pero basado en las redes sociales, es seguro decir que los accesorios de Scarlett Johansson y Brie Larson atrajeron mucha atención.

Tanto la actriz del Capitana Marvel como Black Widow incorporaron joyas con temas de Endgame en su apariencia de alfombra roja. Ambas actrices llevaban brazaletes y anillos que canalizan el Infinity Gauntlet. Pero para aquellos que buscan usar esos mismos accesorios, es posible que no tenga suerte, ya que Vogue informa que ambas piezas fueron hechas a medida.

Scarlett Johansson with #InfinityGauntlet inspired jewlery on the #AvengersEndgame Red Carpet tonight. pic.twitter.com/4Sg4ADmTh6

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 23, 2019