Aseguran que Jennifer López canceló su boda con Álex Rodríguez

Hace un mes que la cantante Jennifer López y su pareja, el beisbolista Álex Rodríguez anunciaron su compromiso a través de sus redes.

Sin embargo, luego una polémica empañó su felicidad. Y es que un examigo de Rodríguez aseguró que el deportista le era infiel a la cantante.

Mucho se especuló sobre una posible ruptura de esta famosa pareja, pero días después Jennifer aseguró que todo iba de maravilla y que no permitirían que nadie dañara su relación.

"No me importa. Yo se cuál es la verdad, se quién es él, él sabe quién soy yo, estamos felices. No vamos a dejar que otra gente nos diga cómo es nuestra relación porque nosotros lo sabemos", fue la contundente respuesta de Jennifer López en el programa radial The Breakfast Club.