Pepe Aguilar confiesa que “explota” a su hija Ángela Aguilar como Luisito Rey con Luis Miguel

Ángela Aguilar es una de las jóvenes más exitosas del momento, y es que su impresionante voz la ha llevado a la fama y es toda una sensación.

Su padre, Pepe Aguilar, la presume a través de sus redes constantemente y le demuestra su mayor apoyo.

A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial) on Apr 16, 2019 at 5:37am PDT

View this post on Instagram

Sin embargo, recientemente el famoso cantante confesó bromeando con unos Hashtag que colocó en una imagen que “explota” a su hija de 15 años como lo hizo Luisito Rey con Luis Miguel.

A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial) on Apr 9, 2019 at 2:51pm PDT

View this post on Instagram

"Mezcaleando en Oaxaca para apoyar efusivamente a la escuincla en su concierto de hoy por la noche en esta HERMOSA CIUDAD Y ESTADO mexicanos !!! #LeHagoComoLuisitoRey #ExplotandoAMiHijaAndo", fue el mensaje con el que el cantante bromeó en sus redes.

Aunque fue una broma, muchos de sus seguidores se lo tomaron en serio y lo llenaron de críticas.

"Siempre he sabido que explotas a tu hija, tarde o temprano te pasará factura", "eso no está bien, mira como terminó Luis Miguel, con tantos problemas", "los padres no deben presionar a sus hijos a hacer nada", y "deja tranquila a tu hija, no la presiones", fueron algunos de los comentarios en la imagen.