FOTO: Miley Cyrus vuelve a su etapa más polémica con estas imágenes de "conejita"

Miley Cyrus parece no terminar con su etapa más atrevida. A pesar de que desde su matrimonio con el actor Liam Hemsworth sus apariciones en las redes sociales han sido más prudentes, recientemente sorprendió a sus usuarios de Instagram con una fotografía que desafió la censura.

La polémica instantánea fue enviada a su Instagram Storie, el último Domingo de Resurrección. Con unas orejas de conejita, con la lengua afuera y enseñando sus pechos, así posó la celebridad.

VIDEO: Belinda saca su lado más sexy en Instagram con un escote de lujo La cantante española es una de las protagonistas de ‘La Voz… México’.

Aunque no es la primera vez que la interprete de "The Climb" difunde fotografías atrevidas mostrando torso desnudo, no deja de sorprendernos.

Ademas de la foto, Miley Cyrus también publicó un video en la mencionada red social. En el marco de la Pascua, en el clip aparece vestida y usando peluca de color rosa y usando orejas de conejita.

Estas grabaciones pertenecen a una sesión de fotos que se realizó la extrovertida artista para la revista Vogue. Vijat Mohindra fue el fotógrafo encargado para esta producción con motivo de Semana Santa.

El pasado mes de diciembre, Miley Cyrus contrajo matrimonio con el hermano del protagonista de 'Thor'. La boda se celebró en secreto, pero luego la pareja lo festejó en sus redes sociales.

FOTOS: Los #TBT de Kim Kardashian para felicitar a Kourtney en su cumpleaños: "Te amo más de lo que imaginas" Las imágenes demuestran la unión de hermanas que siempre ha existido entre ellas.

Te recomendamos en video