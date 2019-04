Joaquín Méndez y la confesión de Camila Recabarren: "No sabía que tenía atracción por las mujeres"

Camila Recabarren sorprendió a todos con una inesperada confesión. A través de su cuenta de Instagram, la joven hizo público que le "encantan las mujeres". "Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres. A la cuenta de tres… 1, 2, 3… ¡tortillera!. Sí, pero inmensamente feliz", fueron sus palabras en al red social donde revela su atracción por el mismo sexo.

Una confesión a la que se refirieron en el matinal "Mucho gusto". Su panel aprovechó la presencia de Joaquín Méndez, ex pareja de Camila Recabarren, para saber cómo había tomado esta revelación el joven rostro de Mega. “Yo me enteré hace poco. No sabía que tenía atracción por las mujeres”, aseguró el joven argentino.

"En cierto punto la gente no va a entender, hay gente que se va a preguntar cómo, por qué, pero bueno… Está buenísimo lo que le acaba de pasar", agregó Méndez, para luego sentenciar: "Dejen la ser".

El apoyo de los famosos

franciscosaavedr: Love is Love ❤️

millarayviera: Linda, bacana, valiente! ❤️Y si alguien te dice algo le pego!

javieramena: Torti club !!!! 👭👭👭👭🌈🌈🌈🌈

heleniamelan: Yas💜💜💜PROUD

alisonmandel: 💜💜💜💜💜 me encanta

labototafox: Me encanta, yo creo que haré lo mismo❤️😍Te amo!

karol_lucerov: 😘😇

basauri: 💖amor es amor

