Jim Carrey respondió a Ariana Grande por Twitter luego de que ella compartiera una de sus frases sobre la depresión

Jim Carrey se tomó un momento para responder a Ariana Grande después de que ella publicara sobre él durante el fin de semana.

. @ArianaGrande I read your lovely mention of me and things I’ve said about depression. A brilliant teacher and friend, Jeff Foster was OG on the “Deep Rest” concept. I admire your openness. I wish you freedom and peace. I feel blessed to have such a gifted admirer. Happy Easter! pic.twitter.com/BiMa6KHYb6

Ariana publicó su historia de Instagram para compartir una cita que Jim dijo sobre la depresión: "La depresión es lo que tu cuerpo dice, ya no quiero ser este personaje. No quiero sostener este avatar que creaste en el mundo. Es demasiado para mí. Deberías pensar en la palabra deprimido como descanso profundo. Tu cuerpo necesita estar deprimido. Necesita un descanso profundo del personaje que has estado tratando de interpretar".

thank u so much for your kindness. 🖤 i don’t think u understand how much i adore u or what u mean to me. thank u for taking the time to share this w me. you are such an inspiration. i can’t wait to tattoo this tweet to my forehead. sending you lots of love & all things happy. 🌫 https://t.co/bsCCdCx39D

— Ariana Grande (@ArianaGrande) April 22, 2019