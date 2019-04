Adele trabaja en un nuevo álbum con canciones sobre su exesposo

Después de la repentina separación con su marido, Adele ha estado haciendo lo que mejor hace: crear baladas de ruptura. El portal Hollywood Life reseñó que la cantante ha estado en el estudio después de la separación. Adele, de 30 años, está matando los malos momentos de ruptura al hacer música nueva. Después de las noticias del 19 de abril de su separación con Simon Konecki, la cantante ha estado en el estudio escribiendo abundantes golpes, una fuente cercana nos dice la cantante. "La separación de Adele con Simon ocurrió antes de que fuera anunciada, se tomaron un tiempo para procesarla en privado antes de hacer pública la noticia. Adele ha estado lidiando con sus muchas emociones como siempre lo hace, escribiendo canciones. Ella ha estado vertiendo a cabo su corazón en el estudio, por lo que la música es como una terapia para ella. Su siguiente álbum tendrá canciones sobre Simon”, revela la fuente.

Simon siempre estará en la vida de Adele

Adele y su ex comparten un hijo juntos, Angelo, y la fuente explicó que exactamente por eso ella y Simon siempre permanecerán en la vida del otro. "Con el corazón roto de Adele porque su matrimonio no funcionó, intentó todo lo que estaba a su alcance para salvarlo, pero aceptó que simplemente no estaba destinado a ser. Sin embargo, ella siempre amará a Simon, y siempre lo tendrá en su vida, compartirán un hijo juntos, así que la relación no termina, solo está cambiando. Su prioridad número uno en todo esto es asegurarse de que el cambio sea lo más fácil posible para ella hijo". “Afortunadamente, Adele mantiene una actitud positiva a través de un tiempo tumultuoso. Por mucho que se sienta devastada por este divorcio, no está sentada deprimida. Ella está trabajando, está pasando tiempo con amigos, está viviendo la vida y mirando hacia un nuevo capítulo", explicó.

