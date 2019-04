Paloma Mami habló sobre su participación en “Rojo” y como todo el programa es casi actuado

Paloma Mami es una de las artistas chilenas más en tendencia de la actualidad y está al tope de las carteleras musicales.

En una entrevista para el diario El Mercurio, la cantante habló sobre su paso por “Rojo”, el exitoso programa de talento chileno.

Paloma, quien en el programa participó como Paloma Castillo, dijo "Eran como actores. Me acuerdo que todos los días me gritaban '¡Paloma sonríe que te están mostrando! ¡Cada vez que sales en la cámara no sonríes!'. Y soy una persona tan real. No voy a pretender que me gusta algo que no me gusta. Estaba súper incómoda todo el tiempo".

Habló sobre la vez en que fue salvada de un duelo de eliminación por el jurado, en ese momento el coach de ella y su contrincante era Leandro Martínez, quien mostró su frustración en cámara por la decisión “No me dolió (la reacción de Martínez) porque nunca lo conocí. No sentí que fuera mi 'coach', sentía que él competía contra mí… yo nunca había sentido tanto odio en una pieza, como que tanta gente me quería matar”.

Hasta la mamá de Paloma habló sobre el contrato con el programa que finalmente significó su salida de “Rojo” al negarse a firmarlo "si lo hubiera firmado y hubiese tenido el éxito de hoy, la Paloma estaría amarrada por 10 años y más, con cero peso a su favor".

