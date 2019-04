FOTO: Miley Cyrus y Paris Jackson se mostraron fumando marihuana para celebrar el Día del Cannabis

Miley Cyrus no esconde lo que es ni sus gustos, así que se mostró fumando marihuana para celebrar el 4/20, conocido como el día de la marihuana o cannabis.

La cantante de 26 años celebró este 20 de abril publicando una serie de instantáneas en sus historias de Instagram, incluyendo uno de sus cigarrillos de hierba.

Miley no fue la única en celebrar el Día de la Marihuana

El rapero Snoop Dog fue otro de los artistas que se fotografió fumando hierba, mientras cantaba en el asiento trasero de un automóvil en movimiento.

Paris Jackson fumó algo de hierba mientras escuchaba la canción del reggae, When You Touch Me, de Jah Roots.

Seth Rogen, por su parte, creó conciencia sobre las leyes de cannabis en Canadá.

El actor de Pineapple Express escribió en Instagram: “#420 también trata sobre el activismo y me gustaría concienciar a algunas de las injusticias que giran en torno al cannabis en Canadá. Los canadienses merecen libertad, no perdón”, reseñó Daily Mail.

“La Campaña por el Cannabis Amnistía está pidiendo su ayuda para presionar al gobierno canadiense para que modifique el Proyecto de Ley C-93 de modo que prevea la eliminación de antecedentes penales y no solo su suspensión. Hágale saber al gobierno canadiense que usted está detrás de la Campaña por la Amnistía del Cannabis”, agregó.

Te recomendamos en video: