Khloe Kardashian peleará por la custodia completa de su hija True tras ruptura por infidelidad

Khloe Kardashian, de 34 años, puede querer que su ex Tristan Thompson , de 28 años, desempeñe un papel importante en la vida de su hija True Thompson , pero al final, ella quiere tener la custodia de tiempo completo de su hija.

Sin embargo, una fuente cercana a Khloe le dijo a la revista HollywoodLife que no está anticipando ningún rechazo de Tristan cuando se trata de obtener lo que quiere. "Khloe no espera ningún problema de custodia ni manutención de la hija con Tristan porque no está luchando contra él", dijo la fuente.

Es porque Tristan no la ha combatido cuando se trata de criar a su hija. Es cierto que no ha redactado ningún documento o acuerdo sobre cómo ella y su ex dividirán el tiempo con su bebé. "Khloe no ha sentido la necesidad de redactar nada o hacer arreglos porque Tristán ni siquiera está pidiendo ver la Verdad tal como es, por lo que no le preocupa en absoluto que pelee por nada", continuó la fuente. "Khloe quiere verdad a tiempo completo y no ve a Tristan luchando. Ambos padres parecen saber que realmente es lo mejor para su hija".

Khloe Kardashian desea que Tristan comparta más con su hija

A pesar de no haber visto a True desde que se separaron en febrero, Tristan asistió a la fiesta de cumpleaños de su hija con su madre Andrea Thompson el 14 de abril, y ella le ha pedido a Tristan que vea más a su hija, algo que Khloe también quiere. "Tristan ha visto a True más de unas cuantas veces durante todo el año y es muy desgarrador para quienes lo rodean", continúa diciendo la fuente. “Su madre Andrea realmente lo ha empujado a ver a su hija más no solo por Tristan, sino por toda su familia. Si no fuera por ella, probablemente no habría llegado al primer cumpleaños de True".

