Irina Baeva se convierte en reina por un día, y sospechan se burla de Geraldine Bazán

El pleito entre Irina Baeva y Geraldine Bazán es famoso en todos los ámbitos. Desde el video confesando de ésta última lo que sufrió a manos de la rusa de 26 años, las cosas parecían haberse calmado.

Sin embargo, cuando Irina fue coronada como Reina del Mar del carnaval de Tamaulipa, se comprobó que la calma aún no ha llegado entre las dos. La guapa actriz causó polémica por la canción que interpretó en el festival.

También anunciaron medios nacionales (HR Notas y TvNotas) que supuestamente el comité había nominado a Geraldine Bazán para la corona, pero fue la rusa quien terminó ganándola.

Lo que más indignó al público fue la canción que la famosa interpretó. Se trata de '7 Rings' de Ariana Grande. Muchos creen que se trató de una gran indirecta para la mexicana ya que su coro es el siguiente: "I want it, I got it (lo quiero lo tengo)".

Cantó solamente esa parte de la canción cuando recibió la corona del presidente municipal Mario López Hernández y su esposa Marsella Huerta de López. Seguramente solamente se trató de la corona que había ganado, y no había segundas intenciones.

Pero el tema aún es muy sensible, y la gente no termina por aceptarla después de ser la tercera en discordia.