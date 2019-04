Farándula: Filtran foto de Arianna Mejía sin cirugía facial

La expareja de Douglas Bastidas está en boca de la farándula ecuatoriana. Esto se debe a una imagen que muestra su físico antes de que salga en la palestra pública. En la fotografía se ve el cambio drástico que ha sufrido la modelo Arianna Mejía.

La página de Instagram “El show de la farándula” fue la encargada de publicar dicha imagen, incluso lo compara con su estado actual. Su cabellera rubia era inexistente al igual que es notorio que su nariz pasó por el bisturí, dejándola respingada.

La modelo se pronunció a través de Instagram con un contundente mensaje. Ella califica esta publicación como un ataque de odio.

Arianna Mejía - Instagram

A mi me da risa esas fotos que circulan. Por mi que hagan lo que quieran; me da igual. En el video aseguró que si ha se ha hecho uno retoques en el tabique de su nariz.

El odio que sienten cuando publican fotos de antes, hablar pendejadas y pestes a mi no me afecta. Estoy viendo un odio muy grande y la verdad me preocupa, indicó la expareja de Dave Morales.

Arianna Mejía fue conocida por ser pareja del exvocalista de Tranzas, Douglas Bastidas. La diferencia de edad fue lo que más asombró a los fanáticos del interprete "Un nuevo amor". Su diferencia de edad es de más de 30 años.

