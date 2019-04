Madonna y Maluma compartirán escenario en los Premios Billboard para cantar “Medellín” en vivo

Los fanáticos de Maluma y Madonna enloquecerán en los Permios Billboard de la Música que se llevarán a cabo el próximo primero de mayo en Las Vegas, pues, los artistas compartirán el escenario para interpretar su nuevo tema en colaboración “Medellín”.

El lanzamiento de este nuevo tema, el pasado miércoles, viene con el nuevo álbum de la estadounidense llamado “Madame X”, que saldrá a la venta el próximo 14 de junio.

Madame ❌ is rehearsing for something special……… 💃🏻 “Medellín” LIVE on the @BBMAs with @maluma ❌ – Wednesday, May 1st on NBC ❌ #BBMAs pic.twitter.com/S5tj4JY1QW

— Madonna (@Madonna) April 19, 2019