VIDEO: Jaden Smith sorprende a los fanáticos al compartir escenario con su padre Will Smith durante Coachella

Jaden Smith le dio a sus fanáticos un regalo increíble cuando sacó a su padre, Will Smith, para que se uniera a él en una canción durante su increíble actuación de Coachella el 19 de abril.

Jaden Smith, de 20 años, se aseguró de que todos sus fanáticos en Coachella recordaran que tenía un padre icónico cuando los sorprendió al traer a Will Smith, de 50 años, al escenario durante su presentación en el festival de música popular. El rapero sacó al “príncipe” favorito de todos para cantar su canción "Icon" con él el 19 de abril, y de seguro hizo que la energía subiera en la atmósfera amante de la música.

"Vamos a volvernos locos", le dijo a Jaden durante el set el genio que pronto se convertirá en el remake de Aladdin. Will se unió a su hijo en el escenario más tarde en el set, también, después de cambiarse de una camiseta blanca a una negra, y el dúo aún emitía mucha energía.

Así compartió Jaden Smith con su padre en el escenario

Will compartió un video desde su increíble momento en su Instagram, demostrando que no solo es un padre orgulloso, sino que disfrutó cada segundo en el escenario. "Done Did 'dat! #coachella ”, subtituló el clip.

Esta es la segunda vez que Jaden se presenta ante el público de Coachella con un invitado especial de la familia en el escenario. El fin de semana pasado, el conjunto del artista entusiasta fue inaugurado por su hermana menor, Willow Smith, de 18 años, quien realizó una impresionante maniobra aérea.

Jaden también sacó otra cara familiar cuando la modelo y ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, salió al escenario por un breve momento. Levantó las manos en el aire con otras personas mientras Jaden actuaba mientras estaba de pie en un automóvil Tesla blanco.

Te mostramos en video: