A un año de la muerte de Avicii recordamos su último concierto

Este 20 de abril se cumple un año de la muerte del exitoso músico Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo y que tuvo gran influencia global en la música electrónica.

Dos años después de su retiro den la música, siendo aún muy joven, el DJ sueco fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita, informó un comunicado sin precisar las causas de su fallecimiento en un principio. Días después del anuncio se conoció que el joven de 28 años se había suicidado.

