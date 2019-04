Salma Hayek sale en defensa de su esposo tras las críticas recibidas por donación a catedral de Notre Dame

View this post on Instagram

Today more than ever I feel proud to be part of the Pinault family. Not only for their personal and heart felt participation in the reconstruction of Notre-Dame de Paris but also because their contribution wont be claiming any tax deductions from the government. My husband and father in law are two generous french citizens, who sincerely understand the importance of this spiritual, cultural and historical treasure from Paris to the world. Plus que jamais, je suis très fière aujourd’hui de faire partie de la famille Pinault. Non seulement pour leur contribution à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais aussi parce qu’ils le feront sans aucun avantage fiscal ! Mon mari et mon Beau-père sont deux citoyens français généreux qui comprennent profondément l’importance de ce trésor spirituel, culturel et historique que Paris et la France ont offert au monde entier !