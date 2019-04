Ladonachallenge: El nuevo y arriesgado reto de Thalía que está enloqueciendo las redes

Tras el exitoso #Thaliachallenge, la cantante mexicana Thalía ha lanzado un nuevo reto que espera se viralice con tanta fuerza como el anterior.

Se trata de #ladonachallenge, un delicioso y arriesgado reto en el que ya no tienes que bailar como Thalía, sino comerte una dona entera de un solo mordisco, así como ella lo hizo y mostró a través de un video publicado en su Instagram.

En el video, que fue grabado por su esposo, el empresario musical Tommu Mottola, se puede ver a la intérprete de No me acuerdo, devorarse una dona de un solo mordisco, lo que dejó tanto a su esposo como a sus fans sorprendidos.

“Oh, Dios mío. Se la comió completa”, exclamó Mottola, quien quedó sin palabras ante el arriesgado acto de su esposa.

Por eso, la cantante ha querido animar a sus seguidores a imitar esta acción y volver este reto viral.

“Ah caray este reto sí me interesa”, “Thalía eres única, eres la mejor, te amo”, “me encanta este reto y por supuesto que me voy a unir”, “que reto más sabroso, yo sí lo hago”, “si no hicieras estas cosas, no fueras tú, te adoro”, y “el mejor reto que he visto en mi vida”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.