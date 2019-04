Por qué el nuevo tema de Maluma y Becky G es diferente a todos los demás y rompe estereotipos

Maluma no deja de sorprender a sus fans y a solo dos días de estrenar su tema junto a Madonna, este viernes lanzó otro, esta vez con su amiga, la cantante Becky G.

Se trata de La respuesta, un nuevo tema que rompe con los estereotipos y busca empoderar a las mujeres.

Pero ¿por qué este tema es diferente a los demás?

La letra de esta nueva canción da un claro mensaje de empoderamiento femenino y busca resaltar que las mujeres somos independientes.

“Yo no necesito ni tu billetera, mucho menos algún tipo como tú que me mantenga… Yo compro mis cosas tú no me controlas…Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa, si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra. Si lo que quieres es que este encerrada entonces no. La respuesta a tu pregunta es no”, dice parte del tema.