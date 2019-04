El extravagante pastel de cumpleaños de Kourtney Kardashian: una escultura de ella desnuda en la bañera

Kourtney Kardashian cumplió 40 años de vida y lo celebró por todo lo alto la noche de este 18 de abril. Una fiesta llena de lujos y extravagancia, en la que hasta las botellas de licor estaban talladas con su imagen.

Pero una de las cosas que más llamaron la atención fue el pastel de cumpleaños. Se trató de una escultura de Kourtney desnuda en la bañera.

En el pastel—casi una obra de arte—estaban recreadas las velas aromáticas, un par de sandalias, ropa y un tazón con botellas de vino y champán.

Más detalles de la fiesta de Kourtney Kardashian

Así mismo, las servilletas de la fiesta tenían la siguiente inscripción: “Kim, hay gente que está muriendo”, una de las famosas frases del reality Keeping up with the Kardashians”.

En cuanto a las botellas de licor, estaban tallada la imagen de Kourtney con la siguiente línea “la más interesante para mirar”, también haciendo juego con la frase de Kim en el reality, al referirse a ella como “la menos interesante para mirar”.

Para la celebración—a la que asistieron sus dos exparejas Scott Disick y Younes Bendjima—Kourtney vistió un traje negro casi totalmente transparente, dejando ver su curvilínea figura a los 40 años y con tres hijos.

