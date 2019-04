Fanáticos de Ariana Grande están preocupados de que la cantante esté al borde de un colapso emocional

Ariana Grande está viviendo un momento difícil y sus fanáticos están preocupados.

El jueves 18 de abril, la cantante de "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" compartió en Twitter que se sentía emocionalmente agotada.

Respondiendo a un fan que especulaba que la cantante podría querer "vivir su vida sin relaciones sociales o negatividad por un tiempo", Ariana, de 25 años, explicó que simplemente sentía un vacío.

"Simplemente me siento vacía y quiero tener más que decir / mejor energía para darte a ti", escribió en Twitter, "y no tengo nada. Te amo".

i think the app is NOT the reason she doesnt want to be on here. she just wants to live her life without socials or negativity for a while.. i totally understand her tho

— raffa (@raysboca) April 18, 2019