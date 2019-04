FOTO: Shakira comparte un truco para lucir más alta y lo aprendió de Beyoncé

View this post on Instagram

To look taller always put yourself at the front row of a pic! Learned this lesson on perspective from Beyoncé while shooting “Beautiful Liar” Para parecer más alta hay que ponerse siempre en la primera fila de una foto. Esta lección sobre perspectiva básica la aprendí de Beyoncé rodando “Beautiful Liar”. Shak @theannakaiser @theaktstudios