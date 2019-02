VIDEO: Will Smith cuenta por qué rechazó ser "Neo" en 'Matrix'

El remake de Aladdín se ha llenado de polémica por la participación de Will Smith como el genio de la lámpara. Su aparición en el último tráiler fue motivo incluso de memes, por parte de los usuarios. Pero no sería la primera vez que el "Príncipe del Rap" se hubiese equivocado en alguna decisión cinematográfica.

En una entrevista a través de su canal en Youtube, el intérprete de 'Soy Leyenda' confesó que pudo ser "Neo", de la famosa saga Matrix. Sin embargo, Will Smith rechazó la propuesta de las hermana Wachowski. Para el artista, en 1998, la filmación representaba algo futurista o tal vez "surrealista".

"Imagina que estás en una pelea, y entonces saltas, imagina que puedes parar en el salto", contó Smith cómo le describieron las escenas. "Y entonces vamos a inventar unas cámaras, para que la gente pueda ver el salto completo, mientras te paras en medio del salto", continuó. Por tales motivos el actor decidió no integrar el proyecto. Y para aquel entonces inició su trabajo en 'Wild Wild West'.

"No lo entendí cuando lo leí (el guión de 'Matrix'). Me pareció una película difícil de vender y creer que todos vivimos en una computadora. Solamente comprendí cuando la vi. Me pareció que Keanu fue brillante para ese papel, yo lo hubiese arruinado en cada momento", se sincera Will Smith, elogiando el trabajo de su colega.

La saga estuvo hecha por tres entregas: 'The Matrix', 'The Matrix: Reloaded' y 'The Matrix: Revolutions'. La eterna pelea con el agente Smith, casualmente el apellido de Will, recaudó millones de dólares. "Yo habría destrozado esa película. Incluso soy negro y Morfeo no habría sido negro, sino quizás Val Kilmer. Creo que le hice un favor a todos", dijo.

