Gala de Viña 2019: Pamela Díaz y José Miguel Viñuela desisten de ir al evento

A solo días de que los famosos hagan su paso por la glamorosa Gala de Viña 2019, ya se conocieron las primeras bajas del evento. Y es que Pamela Díaz y José Miguel Viñuela, anunciaron que no irán.

Sobre las razones por las que desistió de ir, la modelo señaló que "tengo que grabar un comercial a las 7 de la mañana del día siguiente y no me da".

"Podría haber ido, pero no me suma porque me gusta pasarlo bien, estar en la cena y copuchentear y tendría que pasar por la alfombra e irme", agregó en conversación con Intrusos de La Red.

El panelista del Mucho Gusto, por su parte, utilizó la misma excusa. "Estoy con presentaciones y muchos compromisos", sostuvo.

Recordemos que la Gala de Viña 2019 no ha estado exenta de polémicas. Anteriormente, el periodista Juan Pablo Queraltó reveló que se quedó con todos los planes hechos.

Según comentó, tanto él como su esposa Fran Sfeir habían mandado a hacer sus trajes con anticipación, e incluso habían reservado una habitación en el hotel Sheraton. Sin embargo, ninguno de los dos fue invitado.

"Me quedé con todo, pero filo… La verdad es que asumimos como siempre que nos iban a invitar, porque llevo ocho años yendo a la Gala. La Fran incluso bajó 17 kilos post embarazo para verse estupenda", dijo.

A esto se suman las escasas entradas que llegaron a los otros canales de televisión, y que provocó una divertida pelea entre Daniela Aránguiz y Camila Recabarren para quedarse con las entradas que llegaron al matinal La Mañana de Chilevisión.

Por un lado, la modelo reclamó que su cantidad de seguidores en redes sociales era suficiente para adjudicarse los boletos. Pero Aránguiz advirtió que tenía algo que nadie del panel poseía. "Tengo la pura cara de cuica", dijo la ex chica Mekano, quien finalmente se llevó las invitaciones.

