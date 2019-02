Gala Caldirola revela la verdad detrás de su candente fotografía con Mauricio Isla

Este 14 de febrero, una íntima imagen remeció a las redes sociales. En ella, aparece Gala Caldirola junto a su prometido, el futbolista Mauricio Isla, al interior de una tina en la que cubrieron sus cuerpos solo con espuma. Sostenían, además, dos copas de vino en sus manos, mostrando una actitud cercana y relajada.

La fotografía fue compartida por la modelo en redes sociales, como parte de un saludo del Día de los Enamorados. Sin embargo, el contenido de ella no dejó indiferente a nadie, y mientras que algunos criticaron su osadía, otros bromearon al respecto. "Me saliste bastante tímida eh?", le comentó un usuario aludiendo a la divertida frase que le lanzó el "Huaso" Isla a Gala cuando recién se estaban conociendo.

Nueva Mujer "Se me quitó lo tímida": Gala Caldirola impacta en íntima fotografía junto a Mauricio Isla La pareja celebró el Día de los Enamorados

"Se me quitó lo tímida", le respondió la ex participante de Volverías con tu ex, causando risas entre sus seguidores. Pero, ¿qué motivó la íntima imagen? Según comentó Gala Caldirola en conversación con LUN, fue algo que "se nos ocurrió en el momento".

"Usamos el gel que había en la habitación del hotel para hacer espuma. Decidimos darnos un bañito relajante para desconectarnos y meternos en esas burbujitas de magia", explicó.

Pero eso no fue todo, y es que la pareja aprovechó uno de los pocos instantes que tienen para hacer algo en conjunto. "Como comprenderás, en casa con una bebé de casi un año, no tenemos mucho tiempo para estas cosas", señaló.

Te recomendamos: